Enrico Panai presenta il suo libro ad Alghero Mercoledì 11 marzo alle 19,30 Enrico Panai sarà ospite della Libreria Cyrano per presentare il suo nuovo libro "L´etica dell´intelligenza artificiale spiegata a mio figlio", appena pubblicato dalle edzioni Mimesis. A dialogare con l´autore ci sarà Claudio Simbula



ALGHERO - "L’etica dell’intelligenza artificiale spiegata a mio figlio" è un dialogo vivace tra un padre, un etico dell’IA, il suo curioso e appassionato figlio e un eccentrico zio. Mentre preparano un piatto di pasta, padre e figlio esplorano i temi della fiducia e del rischio nel campo dell’IA, riflettendo sulla professione antica ma innovativa dell’etico. Il loro scambio è arricchito dall’intervento dello zio Phædrus, la cui eloquenza a scatti apre nuove prospettive sulla morale con un approccio zen. Alla fine, tutti gli ingredienti sono serviti con il giusto equilibrio per farci capire che la filosofia non cerca di ridurre i dubbi con soluzioni universali, ma piuttosto di navigare in questa zona grigia, prendendosi cura dell’incertezza senza cercare di distruggerla artificialmente.



Enrico Panai è un etico dell’intelligenza artificiale e uno specialista dell’interazione informativa. Insegna etica dell’IA tra Milano e Parigi, lavora per importanti aziende europee, è membro del comitato francese di standardizzazione dell’IA e presidente dell’Associazione degli eticisti dell’IA.

L'appuntamento è inserito nel cartellone dil Dall'altra parte del mare, il festival organizzato dall'Associazione Itinerandia con il contributo della Regione Sardegna, Fondazione Alghero, CEPELL e Camera di Commercio di Sassari