Cor 9:47 Cade un ramo su due auto in via Sassari Tragedia scampata ad Alghero nella serata di sabato. Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco del distaccamento algherese per la messa in sicurezza dell´area. Nessun ferito



ALGHERO - Intorno alle 19.30, la squadra del distaccamento di Alghero, è intervenuta in Via Sassari per il cedimento di un grosso ramo, precipitato all'improvviso sopra due vetture regolarmente parcheggiate. All’arrivo sul posto, i vigili hanno constatato, che non vi fossero persone all’interno delle macchine e persone coinvolte nell'incidente. Gli agenti hanno così proceduto nel mettere in sicurezza tutta l’area interessata, tagliando il grosso arbusto e ripristinando la viabilità. Sul posto anche i Carabinieri di Alghero.