Cor 12:35 Alghero: l´accensione dell´Albero rinviata a martedì Avverse condizioni meteorologiche sulla Riviera del Corallo. Cerimonia rinviata alla giornata di martedì 10 dicembre , sempre alle ore 19



ALGHERO - A causa delle avverse condizioni meteorologiche sulla Riviera del Corallo, la cerimonia di accensione dell'Albero di Natale in Piazza Porta Terra prevista per la serata odierna (domenica), è riprogrammata per la giornata di martedì 10 dicembre, sempre alle ore 19. “Rosso tondo”, questo il titolo dell’installazione artistica dell'edizione 2024, realizzata su progetto dell'artista algherese Tonino Serra col prezioso contributo dei professori e degli studenti del Liceo Artistico A. Costantino di Alghero. Il programma completo del Cap d'Any 2024-2025 e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. Gli eventi sono organizzati dal Comune e dalla Fondazione Alghero in collaborazione con numerose associazioni culturali del territorio ed il contributo della Regione Sardegna, Ass.to al Turismo.



Nella foto: una vecchia installazione a Porta Terra in occasione del Capo d'Any