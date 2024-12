Cor 13:00 Porto Torres: progetto Parco, un bene per tutti Prenderà il via un percorso di progettazione partecipata nell´ambito del progetto "Il Parco, un bene per tutti" del Parco Nazionale dell´Asinara, in partenariato con il Comune di Porto Torres



PORTO TORRES - Il 10 di dicembre prenderà il via un percorso di progettazione partecipata nell'ambito del progetto "Il Parco, un bene per tutti" del Parco Nazionale dell'Asinara, in partenariato con il Comune di Porto Torres. Il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna nell'ambito delle azioni finalizzate alla cura e valorizzazione di beni comuni ad opera della rete dei Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, ha come finalità l'adozione di un'area verde non fruita nel tessuto urbano cittadino, per la realizzazione di un Sentiero Natura/Aula Didattica all'aperto, che rappresenti e trasporti le tipicità e peculiarità floristiche e faunistiche del Parco Nazionale.



Obiettivo principale è restituire una nuova area verde con criteri di piena accessibilità, che venga sentita come luogo di incontro e aggregazione tra cittadini, studenti, istituzioni e associazioni. Un'area dove sviluppare eventi culturali, area di conoscenza, di svago e di divertimento, dove apprendere divertendosi. La Rete di Imprese Educando Asinara, che racchiude gli educatori ambientali del Parco, nell'ambito della Convenzione con il Parco per lo svolgimento delle attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, ha l'incarico di sviluppare il progetto nell'area prescelta dal Comune. La prima fase di questa progettazione prevede un breve percorso con le associazioni del Terzo Settore (in particolare quelle che si occupano di fragilità e benessere), la scuola e la cittadinanza in generale per presentare l'idea progettuale, cogliere i bisogni, le richieste e le idee per lo sviluppo dell'area e avviare una collaborazione che ci concretizzerà con la firma di un patto tra enti e privati per la gestione successiva dell'area.



In quest'ottica, il 10 di dicembre alle ore 18.00 presso la “Casa delle Associazioni” di Porto Torres, in via Principe di Piemonte 72E, si darà inizio al primo incontro del percorso partecipativo.

A questo primo appuntamento ne seguiranno altri due, sabato 14 dicembre ore 10,00 e giovedì 19 dicembre ore 17.30 in cui proseguiranno i tavoli di lavoro per la progettazione partecipata.

Si auspica la partecipazione anche della cittadinanza, per valorizzare insieme e per tutti il bene comune!