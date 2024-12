Cor 9:08 "Altri Animali" approda a Sassari e Alghero Un documentario sul quotidiano intenso di una clinica veterinaria, dove animali domestici e selvatici trovano cure e conforto: Sassari, Cinema Cityplex, mercoledì 11 dicembre 2024 - ore 21.30. Alghero, Cinema Miramare, giovedì 12 dicembre 2024 - ore 20.45 i protagonisti dialogano con il pubblico dopo ciascuna proiezione



ALGHERO - Dopo aver toccato le città di Oristano e Nuoro, il tour di presentazione del film "Altri Animali" approda a Sassari e Alghero. Questo documentario ci immerge nel quotidiano intenso di una clinica veterinaria, dove animali domestici e selvatici trovano cure e conforto. Un focus particolare è dedicato ai cosiddetti "rottami", animali feriti e abbandonati, come li definisce la protagonista Monica Pais. Insieme al marito e collega Paolo Briguglio, Monica gestisce una clinica all'avanguardia dove la medicina veterinaria si pone al servizio di tutte le creature.



Che si tratti di animali domestici o selvatici, le loro vite sono intrecciate con quelle degli umani, spesso in modi sorprendenti e commoventi. Il film ci invita a riflettere sul nostro rapporto con la natura e a riconoscere l'importanza di ogni essere vivente. La Fondazione Effetto Palla condivide questa visione, promuovendo un'esistenza armoniosa tra uomo e animale. Monica e Paolo incarnano perfettamente questo ideale, dedicando la loro vita professionale e personale al benessere degli "altri animali". Il regista Guido Votano ha catturato la loro quotidianità, mostrando come piccoli gesti possano fare una grande differenza nella vita di tanti animali.



Nella clinica "Due Mari", un team di veterinari offre cure e accoglienza a centinaia di animali ogni anno. Il film racconta le storie di questi incontri, le emozioni che li accompagnano, e le sfide che veterinari e animali affrontano insieme. Dalla telecamera emergono i linguaggi non verbali, i pensieri e le paure di ogni creatura, offrendo uno sguardo intimo e profondo su un mondo spesso trascurato. "Altri Animali" è un invito a guardare oltre le apparenze, a riconoscere la dignità di ogni essere vivente e a impegnarsi per un futuro più sostenibile. Il film ci ricorda che la salute degli animali è strettamente legata a quella dell'uomo e che solo attraverso la comprensione reciproca possiamo costruire un mondo migliore.