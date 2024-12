Cor 19:16 Omaggio a Enzo Jannacci al Teatro Verdi La rassegna è organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna, in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, e realizzata con il contributo della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura



SASSARI - Successo anche per il secondo appuntamento della rassegna "To be in jazz i concerti aperitivo". Lunghi applausi per il concerto diretto da Gavino Mele che proposto una rilettura jazz de "Le Quattro Stagioni" di Vivaldi, ricomposta da Francesco Santucci per l’Orchestra Jazz della Sardegna. Santucci, anche solista al sax tenore e al flauto, ha emozionato il pubblico in uno spettacolo entusiasmante.



La rassegna è organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna, in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica, e realizzata con il contributo della Regione Sardegna, del Ministero della Cultura, del Comune di Sassari, della Fondazione di Sardegna, della Camera di Commercio di Sassari per gli eventi di Salude e Trigu, in collaborazione con il Museo del Vino di Berchidda. Domenica 15 dicembre si prosegue alle ore 11.00 e alle 18.00 con “Vengo anch’io… - Omaggio a Enzo Jannacci”, progetto del pianista, compositore e arrangiatore Corrado Guarino che per l’orchestra sassarese, che dirigerà nei due concerti, ha elaborato gli arrangiamenti di brani del repertorio di uno dei più grandi irregolari della canzone italiana, rocker fin dalle origini insieme a Giorgio Gaber, e da sempre cultore di jazz.



La forza dirompente delle canzoni di Jannacci, l’ironia dissacrante e visionaria della sua graffiante satira sociale, ma anche la sua poesia struggente vengono rese dalla voce di Boris Savoldelli. Al termine del concerto delle 11.00, il pubblico parteciperà alla degustazione dei vini della Cantina Pauli’s di Monserrato, accompagnati dalle prelibatezze culinarie del ristorante Il Covo del Conte.

info e prevendita c/o Teatro Verdi, via Politeama, 8 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdi Tel. 079236121.