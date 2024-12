Cor 7:02 Potature alberate a Maria Pia Inizio lavori di potatura a Maria Pia, via Matteotti e Via de Gasperi, il calendario degli interventi nella città di Alghero: si tratta del terzo appalto avviato dal settore Manutenzioni



ALGHERO - Da oggi, giovedì 12 dicembre, cominciano le attività di potatura e abbellimento e sistemazione delle alberate previste con il terzo degli appalti avviati dal Settore Manutenzioni coordinato dall'Assessore Francesco Marinaro. Gli alberi che verranno sottoposti al maquillage sono quelli della zona di Maria Pia, ma non solo. Le operazioni avranno inizio con la seguente cronologia : via Costantino, via Amici del Rugby, viale Primo Maggio, via Emilia, via Calabria, via Toscana, viale Europa. Il lavoro si sposterà poi nella via Matteotti e nella via De Gasperi. Vista l'Ordinanza 11/2024, quando necessario, saranno posizionati i cartelli di divieto sosta con rimozione forzata, ed oscurata la segnaletica in contrasto con i divieti. Prevista la chiusura al traffico nelle intersezioni interessate.