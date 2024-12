Cor 16:41 Neuropatia, Palazzo Ducale si tinge di verde Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta dell’associazione Italiana Neuropatia delle Piccole Fibre, che da qualche anno ha deciso che il 13 dicembre è dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sul Dolore Cronico e sulla Neuropatia delle Piccole Fibre (Npf), che è una delle cause molto frequenti di dolore neuropatico e diffuso



SASSARI - La sera di lunedì 13 dicembre la facciata di Palazzo Ducale sarà illuminata di verde, per dare «luce alle coscienze con i colori sociali dell'Ainpf». Il sindaco Giuseppe Mascia ha accolto la richiesta dell’associazione Italiana Neuropatia delle Piccole Fibre, che da qualche anno ha deciso che il 13 dicembre è dedicato a sensibilizzare l’opinione pubblica sul Dolore Cronico e sulla Neuropatia delle Piccole Fibre (Npf), che è una delle cause molto frequenti di dolore neuropatico e diffuso.



«Facendo illuminare i comuni italiani – spiegano dall’associazione -, noi pazienti ci auguriamo di destare interesse sia da parte dei numerosi medici che ancora non conoscono questa patologia, sia da parte delle istituzioni che ad oggi non la riconoscono ancora in maniera ufficiale, sperando inoltre di aiutare quei malati senza diagnosi, che non comprendono la causa dei propri sintomi, facendo loro scattare la curiosità. La Npf è una patologia molto sotto-diagnosticata, ma tutt’altro che rara, i cui sintomi sono numerosi: in primis dolore cronico, disturbi somatosensoriali (bruciori, parestesie, allodinia...), stanchezza cronica, intolleranza allo sforzo, brainfog, e inoltre coinvolgimento del sistema nervoso vegetativo con sintomi di disautonomici (disturbi cardiovascolari, tachicardia, Pots, problemi gastrointestinali e urinari...)».