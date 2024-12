Cor 8:50 Barche in fiamme a Fertilia re natanti di piccole e medie dimensioni e un gommone sono state coinvolte da un incendio divampato questa notte, intorno alle 3 circa nel porto turistico



ALGHERO - Tre natanti di piccole e medie dimensioni e un gommone sono state coinvolte da un incendio divampato questa notte, intorno alle 3 circa nel porto turistico di Fertilia. Sul posto sono intervenute immediatamente una squadra del distaccamento vigili del fuoco di Alghero, l'autobotte della Sede Centrale di Sassari e il funzionario di servizio. Allertata anche la motobarca di Porto Torres il cui arrivo sul posto non si è reso comunque necessario. Il provvidenziale intervento delle squadre di pompieri e degli equipaggi della Guardia Costiera ha permesso di circoscrivere l'incendio ai quattro natanti coinvolti, alcuni dei quali sono stati disormeggiati proprio per evitare l'espandersi del rogo alle imbarcazioni vicine. In corso gli accertamenti per determinare con certezza l'origine dell'incendio.