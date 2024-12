Cor 12:55 Scooter pirata sulle strisce: anziana ferita L´incidente ad Alghero in via Brigata Sassari, all´angolo con via Marconi, vicino al supermercato Coop, questa mattina, poco prima delle ore 11. Scattano le ricerche da parte delle forze dell´ordine



ALGHERO - Una signora anziana attraversaVA la strada in prossimità del passaggio pedonale quando due giovani in scooter l’hanno travolta, superando una macchina che si era fermata proprio in prossimità delle strisce proprio per far passare la signora. L'incidente ad Alghero in via Brigata Sassari, all'angolo con via Marconi, vicino al supermercato Coop, questa mattina, poco prima delle ore 11. Scattano le ricerche da parte delle forze dell'ordine.



Foto d'archivio