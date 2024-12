Cor 17:05 Ad Alghero il 30 dicembre è Deejay Time Non solo la magia della notte di Capodanno con i Negramaro. Il 30 dicembre il Piazzale della Pace di Alghero celebra i 40 anni di attività di Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta



ALGHERO - Non solo un mese ricchissimo di eventi, non solo la magia della notte di Capodanno con i Negramaro. Per inaugurare il 2025, ad Alghero la grande attesa è per gli scudieri della cassa dritta di Radio Deejay - Albertino, Molella, Prezioso e Fargetta - che proprio l'anno prossimo celebrano i 40 anni di attività. L'esordio del programma avvenne nel 1984 quando Radio Deejay iniziò a programmare lo storico format orientato alla musica da club e alle nuove tendenze.



Di fatto i paladini del Deejay Time sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni di amici della cassettina. Ottime premesse che prevedono nella serata del 30 dicembre la trasformazione del Piazzale della Pace in una grande discoteca a cielo aperto, dove lasciarsi andare al ritmo coinvolgente della musica. Il tutto in un'area organizzata in massima sicurezza, con un'ampia offerta di cibo e bevande grazie ai chioschi e alle attività presenti.



Il Cap d'Any di Alghero conferma due serate imperdibili realizzate da Fondazione Alghero e Comune di Alghero in collaborazione con le agenzie Insula Events e Shining Production. Il programma completo e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. Il calendario è organizzato in collaborazione con numerose associazioni del territorio e il contributo della Regione Sardegna - Ass.to al Turismo.