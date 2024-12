S.A. 11:30 Aperitivo natalizio: strade chiuse a Sassari Per favorire il tradizionale aperitivo diffuso, appuntamento rituale che alla vigilia di Natale porterà un gran numero di pedoni nelle vie della città, in alcune strade cesserà il transito e la sosta delle auto



SASSARI - Per favorire il tradizionale aperitivo diffuso, appuntamento rituale che alla vigilia di Natale porterà un gran numero di pedoni nelle vie di Sassari, in alcune strade cesserà il transito e la sosta delle auto. Accogliendo la richiesta di tantissimi pubblici esercenti e commercianti, il Comune di Sassari ha deciso di rendere più sicura e fruibile la manifestazione, nata alcuni anni fa spontaneamente – per iniziativa di bar e altri esercizi – e diventata negli anni un rito cui le sassaresi e i sassaresi, ma anche le persone che arrivano da fuori città, tengono tantissimo e vivono come un’occasione speciale di buon auspicio.



L’ordinanza firmata oggi dal dirigente del settore Traffico, l’ingegnere Fabio Spurio, interessa in particolare la parte della città destinata per un giorno a trasformarsi in una grande area pedonale. Martedì 24 dicembre dalle 8 alle 21 sarà vietata la sosta nel tratto di via Costa tra via Brigata Sassari e via Manno, in quello di via Cavour tra via Manno e via Cagliari e in quello di via Carlo Alberto tra via Costa e l’emiciclo Garibaldi. Nelle stesse strade sarà inoltre vietato il transito dalle 11 alle 19. Le prescrizioni contenute nel provvedimento odierno saranno adeguatamente segnalate già nei prossimi giorni, così da informare tempestivamente residenti e automobilisti. Per ovviare ai disagi prodotti ai residenti delle vie interessate dai divieti di sosta temporanei, il Comune di Sassari ha raggiunto un’intesa con la società Saba, partner logistico di Sassari Natale Insieme, per consentire loro di usufruire gratuitamente del parcheggio interrato dell’emiciclo Garibaldi dal 23 al 26 dicembre.



Le targhe dei veicoli interessati sono state trasferite alla società, che predisporrà dei pass da ritirare al sottopiano in occasione del primo accesso alla struttura. In previsione del concerto di Capodanno che avrà per protagonista Gianna Nannini, l’ordinanza dirigenziale prescrive il divieto di sosta anche in via Spano e in via Moleschott da venerdì 27 dicembre a giovedì 2 gennaio: un arco di tempo necessario per allestire la piazza in funzione delle norme di sicurezza e per ripristinare le condizioni normali dopo la manifestazione, che rappresenta il clou del cartellone allestito dal Comune di Sassari in collaborazione con la Regione Sardegna, la Camera di Commercio del Nord Sardegna e numerosi partner privati.