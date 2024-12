S.A. 17:00 Vento e mareggiate: allerta meteo in Sardegna Mareggiate sulle coste esposte, rovesci e neve sopra gli 800 metri e temperature in picchiata. Nelle ultime ore la protezione civile ha emanato un´allerta meteo per tutta la giornata di venerdì 20 dicembre



ALGHERO - Torna il maltempo in Sardegna che sarà interessata da venti forti da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a burrasca forte sulle fasce costiere occidentali e settentrionali e sui rilievi maggiori e raffiche che potranno toccare anche i 120 km/h. Il tutto sarà accompagnato da mareggiate sulle coste esposte, rovesci e neve sopra gli 800 metri e temperature in picchiata. Nelle ultime ore la protezione civile ha emanato un'allerta meteo per tutta la giornata di venerdì 20 dicembre.