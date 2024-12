Cor 11:05 Moby: fumo a bordo, la nave rientra a Porto Torres Incendio nel vano garage. Paura a bordo per 268 passeggeri del traghetto diretto Genova che rientra immediatamente nel porto. Enormi problemi per gli utenti



PORTO TORRES - Paura a bordo della nave Moby “Ale Due” in servizio sulla linea Porto Torres-Genova. Il traghetto che giovedì notte aveva lasciato lo scalo turritano alle 20.30, dopo circa due di viaggio è dovuto ritornare in porto a causa di un principio di incendio scoppiato nel vano garage, che sarebbe scaturito da un motore di un camion frigo. Il fumo avrebbe raggiunto perfino le cabine: comprensibile l'apprensione tra i viaggiatori, invitati a radunarsi nella sala bar, per mettersi in sicurezza. L'incidente avvenuto a bordo del traghetto in servizio sulle linee dalla Sardegna riporta prepotentemente d'attualità i gravissimi problemi a cui vanno incontro i sardi sul tema trasporti.