S.A. 19:47
I Gen Rosso ad Alghero per cantare la pace
Un appuntamento musicale e spirituale: venerdì 12 settembre alle ore 20:30 in Largo Lo Quarter, il gruppo internazionale Gen Rosso si esibirà in un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza
I Gen Rosso ad Alghero per cantare la pace

ALGHERO - La Parrocchia Nostra Signora della Mercede e la diocesi Alghero-Bosa annunciano con un grande appuntamento musicale e spirituale: venerdì 12 settembre alle ore 20:30 in Largo Lo Quarter, il gruppo internazionale Gen Rosso si esibirà in un concerto gratuito aperto a tutta la cittadinanza. L’iniziativa nasce da un’intuizione del parroco Padre Pasquale che con il gruppo musicale Volo Libero propone spesso i brani dei Gen Rosso per diffondere con entusiasmo la Speranza e la necessità di camminare insieme. Padre Pasquale racconta con semplicità: «Sono solo il padre di una buona idea». Un’idea accolta fin da subito e con entusiasmo dal Vescovo della diocesi Alghero- Bosa Padre Mauro Maria Morfino, dall’Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero, che ha deciso di inserire l’appuntamento nel calendario “Alghero Città della Pace”, la rassegna di eventi che celebra i valori della convivenza, del dialogo e della fraternità.

Fondato negli anni ’60, il Gen Rosso International Performing Arts Group ha portato in oltre 150 Paesi la sua musica dal forte valore sociale e spirituale, coinvolgendo intere generazioni con uno stile che intreccia rock, pop, gospel e sonorità etniche. Composto da musicisti e cantanti provenienti da diversi Paesi e culture, il gruppo ha fatto della diversità la propria ricchezza, trasmettendo attraverso testi e melodie un messaggio universale di unità e di pace. Il repertorio proposto ad Alghero spazierà tra i brani storici che hanno fatto la storia del Gen Rosso e le composizioni più recenti, mantenendo intatta l’energia e la freschezza che contraddistinguono questa band capace di emozionare e far riflettere. L’appuntamento del 12 settembre in Largo Lo Quarter sarà dunque una serata di musica, testimonianza e incontro, con un messaggio universale di speranza che si inserisce perfettamente nello spirito delle celebrazioni cittadine. La Parrocchia N.S. della Mercede, insieme alla diocesi, al Comune e alla Fondazione Alghero, invita «tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare numerosi a questo evento unico».
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
25 agosto
Moro-5 Stelle-Avs contro le sagre: Spettacolo non degno di Alghero
25 agosto
Di Gangi: «Stop alle sagre a caso»



