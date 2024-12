S.A. 13:29 Forte vento: ad Alghero chiusi parchi e Cimitero Emessa oggi l´ordinanza sindacale in via di pubblicazione di chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi e aree aree verdi fino a sabato alle 7



ALGHERO - Ad Alghero emessa oggi l'ordinanza sindacale in via di pubblicazione di chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dei parchi e aree aree verdi ove sono presenti piante ed alberi ad alto fusto per le quali si sta procedendo alla verifica, al ripristino delle condizioni di sicurezza, che dovranno rimanere chiusi al pubblico nelle giornate di oggi venerdì 20 dicembre e fino alle ore 07:00 di domani, sabato 21 dicembre. I parchi oggetto dell'ordinanza sono: Parco Tarragona, Rafael Caria, Giardini Giuseppe Manno, Giardini la Lepanto Cecchini, Parco Mons. Hemmerle, Parco Giochi via Spalato e tutte le aree pinetate di Fertilia e di Alghero.