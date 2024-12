Cor 12:38 Sul palco dei Negramaro Sarah Jane e Simone Paleari Cresce l´attesa in Riviera del Corallo per le notti del 30 e 31 dicembre nel Piazzale della Pace. Ad anticipare i Negramaro dalle ore 22.30 ci saranno due ore di intrattenimento firmate Sarah Jane Ranieri con Simone Paleari di Radio Deejay







L'accesso all’area eventi di Piazzale della Pace nelle due giornate del 30 e 31 dicembre è libero e gratuito. L’ingresso all’area sarà gestito tramite controlli ai varchi di accesso. All’interno dell’area evento saranno presenti stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande e sarà garantita la presenza di un'apposita area dedicata ai bambini con servizio di animazione ludico motoria.



Per ragioni di sicurezza e accessibilità, alle persone con disabilità sono riservati posti specifici e limitati all’interno del luogo dell’evento. Per tutti i dettagli sull'accesso agli eventi è possibile consultare il sito Alghero Turismo e il sito dedicato [ ALGHERO - La magia del Cap d’Any di Alghero si accende con un doppio dj set esclusivo. Al grande concerto previsto la notte del 31 dicembre con i Negramaro, si aggiunge un'anteprima d'eccezione per scaldare l'enorme platea attesa in Piazzale della Pace. Dalle ore 22.30 ci saranno due ore di intrattenimento firmate Sarah Jane Ranieri con Simone Paleari di Radio Deejay. Nota disc jockey e conduttrice radiofonica con un’esperienza decennale la prima, produttore di musica elettronica che spazia dalla trance e techno fino alla house il secondo, entrambi animeranno il grande palco sul porto di Alghero con una scaletta tutta dance fino al fatidico brindisi di mezzanotte.L'accesso all’area eventi di Piazzale della Pace nelle due giornate del 30 e 31 dicembre è libero e gratuito. L’ingresso all’area sarà gestito tramite controlli ai varchi di accesso. All’interno dell’area evento saranno presenti stand dedicati alla somministrazione di cibo e bevande e sarà garantita la presenza di un'apposita area dedicata ai bambini con servizio di animazione ludico motoria.Per ragioni di sicurezza e accessibilità, alle persone con disabilità sono riservati posti specifici e limitati all’interno del luogo dell’evento. Per tutti i dettagli sull'accesso agli eventi è possibile consultare il sito Alghero Turismo e il sito dedicato [ GUARDA ]. Il Cap d'Any di Alghero conferma due serate imperdibili realizzate da Fondazione Alghero e Comune di Alghero con il contributo della Regione Sardegna Ass.to del Turismo in collaborazione con le agenzie Insula Events e Shining Production.