Donne e Medioevo: rassegna ad Alghero, Bosa, Castelsardo

ALGHERO - Le Donne protagoniste del Medioevo Sardo ritornano ad illuminare la rassegna "Itinerari Letterari e Storici dell'Identità Sarda". La rassegna, che vanta l'importante focus dedicato alle figure femminili del medioevo, prosegue il suo viaggio itinerante coinvolgendo in questa IX edizione le Città Regie di Alghero, Bosa e Castelsardo per raccontare la vita delle Giudicesse Eleonora D'Arborea, Benedetta Da Cagliari, Elena Di Gallura e Adelasia Di Torres. L'approfondimento storico-culturale organizzato da Maristella Casula, presidente dell'associazione La Casa Rosa, ha la finalità di valorizzare e far conoscere al pubblico i personaggi femminili del periodo Giudicale che hanno dato un significativo contributo storico e culturale alla Sardegna.



I tre appuntamenti, moderati da Erika Pirina GiULiA Giornaliste, inizieranno alle ore 18 rispettivamente: al Teatro Civico di Alghero il 28 dicembre, al Convento dei Cappuccini di Bosa il 29, alla Sala dell'Intreccio del Castello dei Doria lunedì 30 dicembre. L'attrice teatrale e scrittrice, Maria Antonietta Pirrigheddu, accompagnerà i partecipanti nella lettura dei brani tratti dai libri: Donne protagoniste del Medioevo curato dalla Prof.ssa Rossana Martorelli commissionato dalla Aps Itinera Romanica – edizione Carlo Delfino, Eleonora D’Arborea di Camillo Bellieni, Carta de logu e Vita di Eleonora D’Arborea di Bianca Pitzorno e Hildegard Prophetissa di Neria de Giovanni. Le letture saranno intervallate dagli intermezzi musicali del Trio Vox Antiqua (Federica Moi, Davide Mura, Raimondo Belfiori).



Il professore di Storia dell'Arte Medievale dell'Università di Cagliari Andrea Pala sarà l'ospite dei tre appuntamenti e dialogherà con: Neria De Giovanni ad Alghero, Antonello Figus, presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico e Giuseppina Deligia, presidente dell'Aps Itinera Romanica a Bosa. La rassegna, patrocinata dai Comuni di Alghero, Bosa e Castelsardo è realizzata grazie al contributo dell’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna e vanta tra i propri partners: La Fondazione Isola del Romanico, l’APS Itinera Romanica, l’Università degli Studi di Cagliari, Giulia Giornaliste e Fidapa.