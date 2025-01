Cor 22:30 Alghero: Festa per 77 anni di Dina

ALGHERO - Grande festa nella casa di riposo Sant’Agostino di Alghero qualche giorno fa per i 77 anni di Bernardina Tilocca (nota Dina). Circondata dall'affetto dei familiari ed operatori, Dina ha spento le candeline nell’istituto delle Suore Mercedarie e segnato così un grande ed emozionante traguardo. Si tratta infatti della donna con sindrome di Down più longeva d’Italia. Dina, figlia di Giuseppina Carta, mancata in giovane età, deve aver ereditato il gene della longevità dal padre Giovanni Tilocca, scomparso il 9 marzo del 2014 all’età di 100 anni e 2 mesi. Fino a pochi mesi fa il record era detenuto da Adelina Galasso, deceduta a Matera nei mesi scorsi.