Antonio Arca L'opinione di Antonio Arca A Capodanno tanti soldi e sempre spesi male



Nella realtà di tutte le discussioni sul Capodanno, non capisco perchè, da buon cittadino ed ex commerciante algherese, il divertimento e lo spettacolo fornito da una città, debba sempre essere attribuito ad una forza politica. Credo sostanzialmente che le attrazioni turistiche e le manifestazioni per il benessere e una ricaduta economica di Alghero e il suo commercio, non debbano avere un colore politico ma, solamente un obbiettivo valido per la collettività. Ad Alghero siamo sempre stati i primi a realizzare delle manifestazioni al top, con risposte positive e presenze notevoli e valutando i risultati indipendentemente dalla forza politica in essere.



Se altre location tipo Olbia, Castelsardo, Cagliari e altre , hanno copiato , vuol dire che noi essendo i primi, siamo stati i migliori con ottimi risultati. Poi se gli altri copiano è ovvio che la fetta della torta si divide, ormai sembra una corsa a che ce l'ha più lungo....scendete dal piedistallo. A questo punto bisogna solo decidere che tipo di impronta bisogna dare al nostro capodanno e le varie manifestazioni da programmare per il benessere della città. I nomi non contano, bisogna solo vedere che programmazione viene fatta, potrebbe essere anche un gruppo locale che sà tenere il pubblico e farlo divertire.



Ad esempio a Capodanno invece dei dj di Dejaay, potevano essere nominati dj storici di Alghero, che la piazza avrebbero accontentato abbondantemente e forse con (voglio esagerare) anche di più.

Parer mio ma, credo anche di popolo, soldi spesi male e tanti. Volete far divertire la Città, lasciate da parte le discussioni politiche e pensate come vorreste che fosse per voi e per tutta la cittadinanza.



*un cittadino Algherese