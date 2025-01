S.A. 12:57 Da Cagliari riparte il festival Éntula Giovedì 16 gennaio prenderà il via la tredicesima edizione del festival letterario diffuso Éntula, organizzato da Lìberos. Ospite del primo incontro sarà lo scrittore cagliaritano Roberto Delogu, che presenterà il suo nuovo romanzo “Adesso sì”, edito da Il Maestrale, in conversazione con Massimo Deiana. L’incontro si terrà a Cagliari alle 18 nella sede della Fondazione di Sardegna. Interverranno Daniele Caria ed Emanuele Pisano



CAGLIARI - Il festival Éntula riparte giovedì 16 gennaio con il romanzo “Adesso sì” (Il Maestrale) dello scrittore cagliaritano Roberto Delogu. Ne è protagonista la famiglia Tanchis e in particolare il nonno Armando, arricchitosi e divenuto famoso grazie a una canzone da lui scritta, che dà anche il titolo al romanzo. Con la sua barca a vela partirà insieme ai nipoti per un’avventura che lo porterà a solcare il Tirreno e a ripercorrere una vicenda da lui vissuta nelle Egadi cinquant’anni prima. L’opera sarà presentata a Cagliari alle 18 nella sede della Fondazione di Sardegna. Con l’autore dialogherà Massimo Deiana. Interverranno Daniele Caria ed Emanuele Pisano.



L’incontro è realizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Cagliari. Roberto Delogu è nato nel 1967 a Caglia­ri, città dove vive. Quando non è sott’acqua fa l’avvocato. “Adesso sì” è il suo quinto romanzo. I precedenti sono “La sincerità è un’inutile cat­tiveria” (Madrikè 2010), “L’anno di vento e sab­bia” e “L’amore come le meduse” (Hacca 2013 e 2016), “Black out” (Nutrimenti 2021). Il festival Éntula è organizzato dall'associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna.



Nella foto: Roberto Delogu