Nuove passerelle nella pineta Maria Pia Dopo i lavori eseguiti nel mese di agosto, le opere riprendono con una nuova serie di interventi di miglioramento dell'accessibilità al litorale, nella parte finale di Viale Primo Maggio



ALGHERO - Prosegue il lavoro del settore manutenzioni del Comune di Alghero, in continuità col programma degli interventi preordinati dall’assessore Francesco Marinaro, finalizzati a rendere più efficienti i servizi a cittadini e turisti nella pineta di Maria Pia, in Viale Primo Maggio. Dopo i lavori eseguiti nel mese di agosto, le opere riprendono con una nuova serie di interventi di miglioramento dell’accessibilità al litorale. Con un progetto approvato dalla Giunta comunale nei giorni scorsi, l’Amministrazione investe ulteriori risorse per la realizzazione delle nuove passerelle in nuovi accessi lungo la pineta. Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, viene data continuità al programma con la previsione della messa in opera di altre due strutture, una all’altezza della fine della pineta e l’altra più avanti, fronte Palacongressi. Le opere si aggiungono a quelle eseguite in estate, quando il settore manutenzioni intervenne per rimettere a nuovo le due strutture posizionate di fronte ai parcheggi sterrati e nella parte iniziale della pineta.