Pulixi presenta il suo romanzo ad Alghero

ALGHERO - Giovedì 16 gennaio lo scrittore Piergiorgio Pulixi sarà ad Alghero per presentare, in una conversazione con Raffaele Sari, il suo romanzo "La Donna nel pozzo", il romanzo con cui ha scalato le classifiche di vendita degli ultimi mesi. Un thriller fuori dagli schemi in cui i generi letterari si mescolano magistralmente sostenuti da un ritmo incalzante. L'appuntamento è per le 19,00 nella Sala Conferenze della Fondazione Alghero in Largo Lo Quarter. Piergiorgio Pulixi è nato a Cagliari nel 1982. È considerato uno dei maggiori esponenti del noir a livello europeo. I suoi romanzi sono pubblicati in dodici paesi e hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il Premio Scerbanenco per il miglior noir italiano nel 2019 per L’isola delle anime. L'appuntamento è una delle anteprime di Dall'altra parte del mare, il festival Organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Sardegna, Fondazione Alghero, Comune di Alghero e Putifigari.



Nella foto: Piergiorgio Pulixi