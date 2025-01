Cor 9:14 Palazzo bruciato ad Alghero

Assolto l´amministratore 66enne A distanza di sette lunghi anni arriva l´assoluzione piena «perché il fatto non sussiste». Nel frattempo 49 famiglie si ritrovano senza la propria abitazione e il palazzo continua a fare bella mostra di se, proprio all´ingresso della città di Alghero



ALGHERO - Per Giuseppe Pirisi, l’amministratore di condominio del palazzo all'ingresso di Alghero che lo scorso 18 luglio del 2017 andò distrutto perché avvolto dalle fiamme, incassa a distanza di sette lunghi anni l'assoluzione piena dal Tribunale di Sassari «perché il fatto non sussiste». L’uomo era stato accusato dalla procura di «negligenza, imperizia e imprudenza»: per il Pubblico ministero il 66enne non aveva provveduto a tenere pulito un cavedio cui erano poi divampate le fiamme che hanno distrutto 49 abitazioni, ancora inagibili. Nel frattempo proseguono le trattative tra le parti in causa per capire come riqualificare l'immobile.