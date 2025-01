Cor 12:05 Piani personalizzati 162, nuove attivazioni A decorrere dalla giornata odierna - lunedì 13 gennaio 2025 - ed entro il termine del 31 marzo 2025 si procederà alla predisposizione dei nuovi piani personalizzati e alla rivalutazione dei piani in corso per l´annualità 2025



ALGHERO - A decorrere dalla giornata odierna - lunedì 13 gennaio 2025 - ed entro il termine del 31 marzo 2025 si procederà alla predisposizione dei nuovi piani personalizzati e alla rivalutazione dei piani in corso per l'annualità 2025. I piani personalizzati L. 162/98, in essere al 31.12.2024, andranno in continuità fino al 30.04.2025 con lo stesso importo del 2024. Per la richiesta di nuova attivazione si dovrà inoltrare l'istanza entro il 31 marzo 2025 e per le rivalutazioni dei piani in essere al 31.12.2024 sarà necessario presentare apposita istanza. Ulteriori informazioni e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero e presso i competenti uffici sel settore Servizi sociali.