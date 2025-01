Cor 11:02 Minori alle slot machine, maxi multa a Nuoro Provvidenziale l´intervento elle Volanti e della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Nuoro hanno accertato che in assenza del titolare diversi minori stavano giocando con le slot in un pubblico esercizio



NUORO - La Polizia di Stato, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal Questore di Nuoro Alfonso Polverino, ha effettuato nei giorni scorsi mirati servizi nei confronti di attività dedicate al gioco mediante apparecchi "Video Slot", finalizzati al contrasto al gioco d'azzardo patologico e ludopatia minorile. Durante tale attività di verifica, in un pubblico esercizio, IL personale delle Volanti e della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Nuoro hanno accertato che in assenza del titolare diversi minori stavano giocando con le slot. Al titolare è stato, pertanto, notificato il verbale di violazione amministrativa che prevede il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta di 6.666,67 euro e la sanzione accessoria della sospensione per un periodo da uno a tre mesi dal registro dei proprietari, possessori e detentori degli apparecchi e terminali. I minori sono stati affidati ai genitori.