Cor 20:28 Potature ad Alghero: 1800 gli alberi interessati Interventi previsti nel Parco Lepanto, in Viale Primo Maggio e nella Pineta di Maria Pia. Tre i cantieri previsti per altrettante ditte interessate



ALGHERO - Continuano il lavori di potatura delle alberate cittadine, previsti nel maxi progetto per la cui esecuzione l'Amministrazione Cacciotto ha messo a disposizione risorse pari a 500 mila euro. Le tre imprese affidatarie dei lavori per altrettanti cantieri sono impegnate da oggi con un programma di interventi che riguardano il Parco Lepanto, il Viale Primo Maggio e la Pineta (potatura eucalipti) e la conclusione delle potature in via Satta per poi iniziare quelle della via Grazia Deledda. «Sono circa 1800 gli alberi che verranno sottoposti al maquillage suddiviso in tre cantieri. Una di questi si occupa delle vie cittadine, un altro dei parchi e delle vie perimetrali ad essi, e un altro ancora lavora sulle alberate di Maria Pia» è scritto nella comunicazione di Porta Terra.