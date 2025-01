S.A. 21:48 Garante libertà personale: bando a Sassari Pubblicato l’avviso per le candidature a Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Le istanze possono essere inviate entro le 12 del 24 gennaio al Comune di Sassari



SASSARI - Sul sito del Comune di Sassari è pubblicato l’avviso per le candidature a Garante dei diritti delle persone private della libertà personale. Le istanze possono essere inviate entro le 12 del 24 gennaio al Comune di Sassari. Secondo quanto previsto dal regolamento comunale, «… I candidati vengono scelti dalla conferenza dei Capigruppo fra massimo tre persone di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e nei centri di servizio sociale». Lo stesso documento chiarisce che «Non sono eleggibili alla carica di Garante coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale; coloro i quali ricoprono incarichi politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale e coloro i quali esercitano funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali».