Cor 10:00 Gli «slogan» su via Fratelli Accardo Artigiani Il presidente del comitato sorto per tutelare i residenti di Via Fratelli Accardo Artigiani ad Alghero, Davide Congiatu, invia una lettera aperta all´Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto



ALGHERO - «Nel novembre dello scorso anno l’amministrazione comunale proclamava lo slogan “Lo "sterrato urbano" senza illuminazione (forse) diventerà un ricordo. In quel mentre veniva sbandierata l’approvazione del progetto avente un peso economico di ben 400mila euro, finalmente, per il riassetto di via Fratelli Accardo Artigiani, ovvero, finalmente sarebbe stata possibile la riqualificazione della zona collocata nella periferia ad est di Alghero e auspicata da tempo immemore dai residenti, la tanto nominata “via” dei cittadini di serie B. In quel mentre veniva spianata la via aggiungendo del pietrisco a copertura dei crateri presenti, in attesa dei lavori definitivi. Ad oggi, purtroppo, a causa delle piogge e del meteo avverso di questi mesi ha restituito le stesse voragini di allora, le stesse condizioni di disagio, fango, pozze di acqua, e tanti fossi che, in assenza di marciapiedi ed illuminazione adeguata, per i piccoli, i meno abbienti e gli invalidi rendono la quotidianità un incubo. Inoltre, in assenza delle linee di delimitazione dei parcheggi, i veicolo si sentono in diritto di parcheggiare con tutte le fantasie immaginarie. Diversi cittadini lamentano la perdita economica degli affitti dovuti al disagio che i turisti devono sopportare, i quali si trovano costretti a ridimensionare i prezzi. A tal fine, i cittadini residenti e proprietari, chiedono all’unisono in coro, quali saranno i tempi per poter vedere finalmente le opere di urbanizzazione realizzate e sentirsi finalmente parte di “Alghero”. Nell’occasione, i cittadini si chiedono, se finalmente potrà anche transitare un mezzo urbano dell’Arst , affinché possa esser restituito a costoro quanto sottratto in tutti questi lunghi anni».