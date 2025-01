Cor 17:30 «Sfascio sanità ma Di Nolfo tace» Ancora polemiche ad Alghero per le indecorose condizioni in cui versano i servizi sanitari e ospedalieri territoriali. A far sentire la sua voce in Consiglio comunale oggi è Massimiliano Fadda che parla di grandi ritardi e inadempienze dello stesso sindaco Cacciotto



ALGHERO - «Durante il Consiglio comunale di oggi 20 gennaio 2024, ho ricordato ai colleghi ed al Sindaco Cacciotto che nell’ottobre scorso, in un precedente Consiglio comunale, sono intervenuto, per l’ennesima volta, sui tanti problemi che affliggono la Sanità algherese, segnatamente ai suoi due Ospedali a mezzo servizio e con alcuni Reparti chiusi. In quel Consiglio si era votato all’unanimità un ordine del giorno per chiedere il potenziamento dei Servizi sanitari di Alghero e, soprattutto, è stata espressa la necessità di recarsi a Cagliari per sollecitare la presidente Todde e l’assessore alla Sanità Bartolazzi di intervenire per “sanare” i tanti disservizi. Nel frattempo, l’apposita Commissione del Consiglio Regionale della Sardegna ha avviato l’esame del disegno di legge nr. 40 che recita:” disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale.”»



«Nel suo intervento in Consiglio, l’assessore Bartolazzi, dopo undici mesi, comunica che il testo della Giunta nasce da coinvolgimento dei territori, dei Comitati e dei Sindacati e sentenzia che: “ho riscontrato nella Sanità Sarda molta disorganizzazione nella erogazione dei servizi …abbiamo toccato il fondo ed ora non si può che migliorare.” L’Assessore, dopo undici mesi ci propina delle ovvietà che conosciamo da anni. Undici mesi di interventi a tampone, distribuendo risorse che non hanno sortito alcun effetto positivo. Quando ci dice che abbiamo roccato il fondo e quindi non si può che migliorare, significa che vaga nel buio più assoluto. Ho chiesto quindi una apposita convocazione di tutti i capigruppo del nostro Consiglio comunale, con tempistiche certe e veloci» sottolinea Massimiliano Fadda.



«Lungi da me l’intenzione di far polemiche ma ho ricordato che l’On. Di Nolfo, unico algherese in Consiglio Regionale ed esponente della Maggioranza, non ha ancora fatto sentire la sua voce che, vista la posizione che occupa, sarebbe importante, così come diceva nel suo profilo Facebook il 15 novembre 2023:” la chiusura del punto nascita di Alghero grida vendetta…nel silenzio complice di chi amministra la Città e dell’unico Consigliere Regionale del Territorio…basta distruggere il diritto alla salute.”. La storia si ripete a parti invertite, oggi a tacere è Valdo di Nolfo, ma non dispero, che batta finalmente un colpo per far capire da che parte si colloca, ovvero con la maggioranza in Regione che sta per approvare una riforma che ucciderà la nostra Sanità, oppure dalla parte del territorio che lo ha eletto» chiude il consigliere comunale Massimiliano Fadda.



Nella foto: Massimiliano Fadda in Consiglio comunale ad Alghero