Cor 12:05 Amatori U18, vittoria a Sinnai L’Amatori Rugby Alghero s´impone per 14 a 12 contro Siena in trasferta consolidando il primato in classifica di categoria



ALGHERO - Ripresa del campionato Under 18 con successo per l’Amatori Rugby Alghero, che ha conquistato una vittoria fondamentale in trasferta contro Sinnai domenica 19 gennaio, imponendosi 14-12. Il primo tempo si è chiuso sul 7-0 per i rossoblù, grazie a un intercetto di Andreetto che ha sbloccato il risultato. Nella ripresa, i padroni di casa hanno ribaltato la partita, portandosi sul 12-7 con una meta su punizione e un’altra segnatura.



Nel finale, l’Alghero ha trovato la forza di reagire: una giocata decisiva di Yari Mura, subentrato nel secondo tempo, ha permesso a Rapisarda di segnare la meta del pareggio. La successiva trasformazione dello stesso Yari Mura ha fissato il punteggio sul definitivo 14-12. Con questa vittoria, l’Amatori Rugby Alghero consolida il primato in classifica e si conferma una delle protagoniste del campionato.