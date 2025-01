S.A. 10:51 «Urge bando per aiuti suini di razza sarda» Aldo Salaris, insieme ai consiglieri regionali dei Riformatori Sardi Umberto Ticca e Giuseppe Fasolino, ha presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale sulla questione



CAGLIARI - «La mancata pubblicazione del bando per l’erogazione di aiuti agli allevatori di suini di razza sarda rappresenta un grave danno per un settore già in forte sofferenza, che necessita invece di attenzione e sostegno immediati.» Così Aldo Salaris, insieme ai consiglieri regionali dei Riformatori Sardi Umberto Ticca e Giuseppe Fasolino, che ha presentato un’interrogazione in Consiglio Regionale sulla questione. La legge regionale n. 19 del 22 novembre 2021 - è spiegato nell’interrogazione - aveva stanziato 1 milione di euro a fondo perduto, con un contributo massimo del 60%, per l’acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di razza sarda. Tuttavia, nonostante l’approvazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 18/80 del 10 giugno 2022, che definiva modalità e criteri di attuazione, il bando non è mai stato pubblicato dall’Agenzia LAORE Sardegna, impedendo così agli allevatori di accedere agli aiuti.



«Il comparto agropastorale - prosegue Salaris - sta attraversando una crisi senza precedenti, aggravata anche dall’emergenza idrica che ha colpito la nostra regione. Il settore deve diventare fondamentale per la ripresa economica della Sardegna in un’ottica di sviluppo ecosostenibile. Per questo, è inaccettabile che un intervento già previsto dalla legge non sia stato attuato». I firmatari dell’interrogazione hanno chiesto alla Presidente della Regione e all’Assessore dell’Agricoltura di intervenire immediatamente, verificando con l’Agenzia LAORE i motivi della mancata pubblicazione del bando e adottando le misure necessarie affinché l’aiuto previsto sia attivato, almeno a partire dal 2025. «Questo ritardo - conclude Salaris - non solo danneggia gli allevatori, ma mina la fiducia in interventi fondamentali per il futuro del nostro territorio. Fate presto!»