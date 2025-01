S.A. 9:27 Domenica Fc in campo dell´Oschirese L´FC Alghero domenica prossima 26 gennaio sarà di scena fuori casa sul campo dell´Oschirese per la seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D



ALGHERO - Trasferta proibitiva per l'FC Alghero che, domenica prossima 26 gennaio, sarà di scena fuori casa sul campo dell'Oschirese per la seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone D. Calcio di inizio alle ore 15 per una partita che si preannuncia molto combattuta tra due formazioni che occupano il quarto posto in classifica con 30 punti. Una partita importante dove la posta in palio è altissima. All'andata, giocata al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, la partita si concluse in parità (2-2). Da allora un cammino speculare per le due squadre che, ad oggi, sono tra le squadre favorite per il salto di categoria. La distanza dal primo posto è di cinque punti, mentre dal secondo un punto. In casa Fc Alghero mancheranno gli squalificati Zappino e Delias.



Due assenze importanti, ma mister Peppone Salaris ha già pronte le alternative: «due assenze che pesano, però sono sicuro che chi giocherà al loro posto lo farà al massimo. Quindi a Oschiri scenderemo in campo con diverse novità, alcune delle quali le deciderò all'ultimo momento. Potrebbero esserci anche novità sul modulo. Ho la fortuna di avere una squadra formata da giocatori, alcuni dei quali possono giocare in parti diverse del campo. Poi, nelle ultime giornate, abbiamo ripreso a giocare con una certa grinta e determinazione. Contro l'Oschirese giocheremo una partita importante, ma non determinante. In ogni caso l'obiettivo al quale puntiamo sono i tre punti». Tra i giocatori più esperti e rappresentativi della Fc Alghero c'è il portiere Walter Frau: «una partita difficile anche perché troveremo una squadra ben messa in campo. Questo non ci vieterà di scendere in campo puntando al massimo. Un girone di ritorno che dobbiamo viverlo partita dopo partita senza mai perdere il contato con le prime posizioni, poi, a fine campionato, tireremo le somme».



Nella foto: il portiere Walter Frau