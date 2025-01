Cor 17:26 Furto in diretta al Bienestar, vetrata sfondata Malviventi scatenati ad Alghero. Le immagini interne di videosorveglianza hanno ripreso interamente lo scasso. Il colpo alle 23 nella centrale via La Marmora, all´angolo con via XX Settembre



ALGHERO - Vetrata sfondata e poi la fuga con la cassa in spalla. E' il nuovo colpo messo a segno questa notte da due malviventi al bar Bienestar di Alghero, nella centrale via La Marmora, all'angolo con via XX Settembre. È accaduto intorno alle 23, alla presenza di alcuni passanti increduli. Stessa sorte nei giorni scorsi ad altre attività cittadine: Indagini dei carabinieri della compagnia di Alghero.