Cor 8:05 Marazzita Dirigente Superiore della Polizia Importante riconoscimento al Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Fortunato Marazzita, già Vicario del Questore di Sassari



SASSARI - A conclusione della riunione del Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presso il Ministero dell’Interno, tenutasi a Roma nella giornata di ieri, è stato conferito un importante riconoscimento al Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Fortunato Marazzita, Vicario del Questore di Sassari Dott. Filiberto Mastrapasqua, attribuendogli la qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato. Sarà pertanto destinato a ricoprire un ulteriore importante incarico in un’altra sede, quale Questore di una provincia o di Dirigente di un Ufficio equipollente per il quale è prevista la suddetta qualifica.



Il dott. Marazzita, laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, nel corso della sua ultra trentennale carriera, ha prestato servizio in diverse città tra cui Genova presso il VI Reparto Mobile; Prato, in qualità di Funzionario del settore Anticrimine ove successivamente ha ricoperto dapprima l’incarico di Capo di Gabinetto e successivamente quello di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Dalla penisola è stato poi trasferito in Sardegna, presso la Questura di Sassari dove ha ricoperto inizialmente l’incarico di Dirigente dell’Ufficio del Personale, nominato Dirigente del Commissariato P.S. e della Polaria di Alghero, nel 2009 ha assunto anche l’incarico di Dirigente della Squadra Mobile di Sassari.



Nel gennaio 2013 è stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato assumendo l’incarico di Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto e poi della Divisione P.A.S.I. della Questura di Sassari.

Dal 2019 al 2022, prima di ricoprire l’attuale incarico, è stato Vicario del Questore di Oristano. Il riconoscimento evidenzia anche l’importanza territoriale della Questura Sassari nel panorama nazionale.