Cor 8:25 Ispezione al Civile, coro di critiche

Tensioni anche in maggioranza Anche il presidente della competente Commissione consiliare alla sanità, il consigliere di maggioranza Christian Mulas, parla di forte disappunto: «Questo modo di procedere mina la collaborazione istituzionale e non fa che alimentare inutili tensioni»







Così dopo la pesante critica di



Mulas parla di «atto di maleducazione politica». «Grave che tale visita sia avvenuta senza la partecipazione del sindaco e della commissione consiliare preposta. È evidente che il sindaco, invitato martedì alla commissione regionale alla sanità, avrebbe dovuto essere almeno informato e coinvolto in un'iniziativa di tale portata». Commissione consiliare che si riunirà proprio oggi (lunedì) presso i locali della Casa Comunale di Piazza porta Terra, Piano 3° (Servizi Finanziari), per discutere dell'unico punto inserito all'ordine del giorno: la Situazione della sanità algherese.



Foto d'archivio ALGHERO - E' un coro di critiche quelle seguite all'ispezione di qualche giorno fa presso l'ospedale Civile di Alghero da parte della Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Carla Fundoni, accompagnata dal consigliere regionale di Alghero Valdo di Nolfo. La visita, infatti, sarebbe stata effettuata senza avvertire sindaco e commissari locali, in totale riservatezza nonostante il problema-sanità sia all'ordine del giorno della politica ormai da mesi. E sempre più spesso senza segnali confortanti dalle competenti autorità politiche regionali, distanti anche fisicamente dai numerosi disservizi a cui sono costretti gli utenti algheresi e del territorio.Così dopo la pesante critica di Massimiliano Fadda Marco Tedde , arriva anche dal presidente della commissione Sanità Christian Mulas, capogruppo di Orizzonte Comune e consigliere di maggioranza, una reprimenda importante: «Questo modo di procedere mina la collaborazione istituzionale e non fa che alimentare inutili tensioni» sottolinea, evidenziando come, «chi ha organizzato questo "blitz" avrebbe dovuto, per il rispetto dovuto all'istituzione sanitaria di Alghero, coinvolgere la massima autorità locale in materia».Mulas parla di «atto di maleducazione politica». «Grave che tale visita sia avvenuta senza la partecipazione del sindaco e della commissione consiliare preposta. È evidente che il sindaco, invitato martedì alla commissione regionale alla sanità, avrebbe dovuto essere almeno informato e coinvolto in un'iniziativa di tale portata». Commissione consiliare che si riunirà proprio oggi (lunedì) presso i locali della Casa Comunale di Piazza porta Terra, Piano 3° (Servizi Finanziari), per discutere dell'unico punto inserito all'ordine del giorno: la Situazione della sanità algherese.Foto d'archivio