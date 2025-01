Cor 11:00 Fc Alghero crolla contro l´Oschirese 3 -1 il finale di una gara che ha visto la squadra algherese combattere per tutti i 90 minuti, ma, al netto di alcuni errori, non è stata fortunata. Le occasioni per andare in gol non sono mancate



ALGHERO - Un FC Alghero largamente rimaneggiato e sfortunato, cede l'intera posta in palio all'Oschirese nella seconda giornata d ritorno del girone D del campionato di Prima Categoria. 3 -1 il finale di una gara che ha visto la squadra algherese combattere per tutti i 90 minuti, ma, al netto di alcuni errori, non è stata fortunata. Le occasioni per andare in gol non sono mancate. Per la cronaca FC Alghero pericoloso al 21’ con Pilo, lanciato da Correddu, che entra in area e cerca il tiro da buona posizione , ma la palla va fuori.



Al 31’ algheresi vicinissimi al vantaggio: su calcio d’angolo, mischia in area dell’Oschirese con Michele Cherchi che sfiora la base del palo destro da distanza ravvicinata. Si va al 44’ e l’Oschirese si porta in vantaggio con un tiro imprendibile di Davide Budroni quasi da fondo campo. Un tiro cross che si è andato ad infilare sotto la traversa della porta algherese. Un gol che di fatto ha chiuso il primo tempo con la Fc Alghero protesi in avanti alla ricerca del pareggio. Al 53’ Oschirese pericoloso in contropiede con Murgia il cui tiro viene deviato prima da Frau poi allontanato da Sanna. Forcing della Fc Alghero con Riccardo Peana pericoloso al 55’ con un tiro appena dentro l’area di rigore deviato in corner. Con la squadra sbilanciata in avanti gli algheresi rischiano qualcosa in difesa come al 61’ quando Davide Budroni supera Depalmas e deposita la sfera alle spalle di Frau.



Un duro colpo per la Fc Alghero che sino a quel momento non aveva giocato male. Sotto di due gol, mister Salaris getta nella mischia forze fresche. All’85’ la Fc Alghero accorcia le distanze con Sasso di testa e sembra l'inizio di un recupero, ma un minuto dopo l’Oschirese va nuovamente in gol con Davide Budroni che sfrutta una grave disattenzione difensiva algherese. Un finale incandescente con la Fc Alghero che, con l'amaro in bocca, esce sconfitto in un match importante, ma non determinante per il proseguo del campionato. Domenica al “Pino Cuccureddu” arriverà la capolista Campanedda e la FC Alghero promette battaglia.