Cor 18:15 Sassari: sostegno alla genitorialità Dopo l’interesse e la partecipazione ottenuti dai precedenti percorsi, dal 4 febbraio il coordinamento pedagogico territoriale del Sistema integrato 0-6 di Sassari organizza un nuovo programma di sostegno della genitorialità per le famiglie di bambine e bambini dai 0 ai 6 anni



SASSARI - L'iniziativa, organizzata dal Comune di Sassari come ente capofila del Sistema 0-6, si svolge in parallelo con il percorso formativo proposto a tutti gli educatori dei Servizi 0-3 e insegnanti delle scuole dell'Infanzia, con l'obiettivo di promuovere una prima riflessione condivisa su tematiche educative nella fascia 0-6 e una maggiore consapevolezza e responsabilità del ruolo genitoriale.



I tre incontri, tenuti da formatori qualificati dell'ente di formazione Zeroseiup, si terranno nella sala Langiu del Comando della Polizia locale dalle 14 alle 16. Affronteranno la tematica del gioco e la sua importante funzione educativa nel percorso di crescita delle bambine e dei bambini. Il 4 febbraio, Paola Cuscino tratterà il tema "Il valore e la funzione del gioco: spazi, tempi e materiali", il 14 marzo, Rosanna Zerbato, approfondirà il tema "Gioco e apprendimento: opportunità e spunti" e il 7 maggio, Marco Fibrosi dedicherà il suo intervento al tema "Ripensare e progettare cura, rituali e quotidianità".



Ad aprile i genitori potranno partecipare a un'attività laboratoriale con Roberta Panzeri dal titolo “Ascoltali con gli occhi: comprendere i bisogni dei bambini attraverso l'osservazione consapevole e la valorizzazione del gioco e della relazione come strumenti di accompagnamento alla crescita” che si svolgerà all’hotel Carlo Felice dalle 14,30 alle 17,30.