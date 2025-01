Cor 16:06 Delegazione bipartisan a Cagliari

«Sulla sanità massima attenzione» Il sindaco di Alghero in audizione a Cagliari presso la competente commissione alla sanità regionale insieme all´assessora Maria Grazia Salaris, al presidente Christian Mulas e al capogruppo di Prima Alghero, Massimiliano Fadda



ALGHERO - «Sul tema della Sanità occorre la massima responsabilità da parte di tutti, ed è per questo che oggi a Cagliari, insieme all’Assessora Maria Grazia Salaris e ai Consiglieri Massimiliano Fadda e Christian Mulas, ho rappresentato alla Commissione Sanità le criticità del sistema sanitario cittadino». Parole del primo cittadino algherese, Raimondo Cacciotto, oggi in audizione presso la competente commissione alla Sanità della Regione Sardegna. Presenti il consigliere regionale Valdo Di Nolfo e la presidente Carla Fundoni.



Sono tre i punti principali manifestati durante l’audizione di stamattina sottolinea Raimondo Cacciotto: crediamo innanzitutto che sia indispensabile una visione d’insieme di area vasta sull’organizzazione dei servizi, in stretta sinergia con Sassari, per il bene dell’intero territorio del nord-ovest. In secondo luogo, ciò che abbiamo sottolineato, è la necessità di condividere un modello di governance che garantisca maggiori certezze in termini di risorse umane, di organizzazione del lavoro, di medicina del territorio e di logistica adeguata per gli ospedali, perché la priorità sono e resteranno sempre i servizi ai cittadini.



«La terza istanza riguarda infine la carenza di personale medico specialistico, il problema che più attanaglia la nostra città, in particolare di anestesisti, cardiologi e pediatri. Una mattinata proficua sotto tutti i punti di vista a cui daremo seguito con la massima attenzione attraverso ulteriori momenti di discussione sul territorio tra autorità regionali e sanitarie, Consiglio comunale, forze politiche e comitati» chiude il sindaco di Alghero.