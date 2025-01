S.A. 20:29 Stintino, opposizione boccia bilancio previsione Durante l´ultima seduta del consiglio comunale di Stintino, il capogruppo dell´opposizione Angelo Schiaffino ha sottolineato la necessità di promuovere politiche che incentivino la permanenza e il ritorno dei giovani nel territorio. Critiche sulle modalità di convocazione dell´assemblea e sulle opere pubbliche .



STINTINO - Una tempistica inadeguata della convocazione consiliare, la mancanza di coinvolgimento della minoranza nelle decisioni sul bilancio, la realizzazione di nuovi parchi giochi che contrasta con l'assenza di politiche per le giovani coppie, a fronte di una scarsa popolazione infantile. E ancora, la necessità di incentivare i giovani a risiedere nel territorio e una gestione turistica poco efficace, la trascuratezza del territorio e la scarsa previsione di nuove opere pubbliche. Sono stati questi i punti focali dell'intervento del consigliere comunale Angelo Schiaffino, capogruppo dell'opposizione, durante l'ultima seduta dell'assemblea civica stintinese, svolta il 30 dicembre scorso. Schiaffino, che ha criticato la convocazione del consiglio comunale sottolineando che la documentazione necessaria è stata resa disponibile solo poche ore prima della seduta così da rendere difficile un'analisi approfondita, ha proposto l'istituzione di una commissione bilancio.



«Si tratta - afferma Angelo Schiaffino - di un atto che consentirebbe da una parte maggiore trasparenza delle scelte dell'amministrazione stintinese, dall'altra coinvolgerebbe la minoranza nelle decisioni finanziarie, promuovendo una collaborazione più efficace tra maggioranza e opposizione». La minoranza quindi, con voto contrario, ha bocciato il bilancio di previsione dell'amministrazione comunale. Il capogruppo dell'opposizione si è quindi soffermato sul tema delle opere pubbliche e, pur riconoscendone l'importanza, ha espresso dubbi sulla necessità di realizzare un ulteriore parco giochi in centro a scapito ed abbandono del parco giochi nella pineta, la cui valorizzazione era prevista nel Master Plan Socioculturale della Pineta, approvato nella passata legislatura. Dal consigliere anche il suggerimento per curare le manutenzioni dei parco giochi di pozzo san Nicola e Tanca Manna, chiusi o abbandonati da tre anni.



Nella foto: Angelo Schiaffino