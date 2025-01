S.A. 18:58 A Palazzo Ducale rivoluzione amministrativa Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, annuncia e motiva il via libera dato oggi dalla giunta di cui è a capo alla delibera con cui viene rivista la ripartizione tra settori e vengono ridistribuite le competenze dei vari dirigenti



SASSARI - Via libera alla riorganizzazione della macrostruttura comunale a Sassari. Il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, annuncia e motiva il via libera dato oggi dalla giunta di cui è a capo alla delibera con cui viene rivista la ripartizione tra settori e vengono ridistribuite le competenze dei vari dirigenti. La rimodulazione promossa dal sindaco ed elaborata insieme alla direzione generale e al suo esponente apicale, Claudio Castagna, è il frutto delle valutazioni che il primo cittadino, gli assessori e l’amministrazione in carica hanno avuto modo di fare a sei mesi dal loro insediamento di concerto con il corpo dirigenziale di Palazzo Ducale. «Questa revisione è figlia di nuove esigenze strategiche, più coerenti alla distribuzione delle deleghe assessoriali che abbiamo stabilito sin dall’inizio del nostro mandato», specifica Mascia.



La novità più importante consiste certamente nella costituzione del settore Edilizia privata, Attività

produttive, Pianificazione territoriale e Paesaggio, che accorpa le competenze e le funzioni del settore Attività produttive ed Edilizia privata e di quello competente in materia di Pianificazione territoriale e Tutela del paesaggio. «L’obiettivo è di ottimizzare i processi legati alla pianificazione e alla promozione dello sviluppo economico del territorio», spiega ancora il sindaco. Con l’ok odierno da parte della giunta viene istituito il settore Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali, in cui confluiscono le funzioni del settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare, del settore Politiche educative, giovanili e sportive e del settore Contratti e Politiche della casa. Le attività svolte dal servizio Punto città si uniscono a quelle del settore Contratti pubblici e Toponomastica nel nuovo settore Contratti pubblici e Servizi alla cittadinanza, mentre l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, attualmente gestito dagli Affari generali, passa sotto la responsabilità della Direzione generale. Nasce infine il settore Affari generali, Protocollo e Notifiche, che eredita le funzioni del servizio Protocollo e notifiche dal settore Innovazione tecnologica.



Alla luce delle modifiche apportate, la macchina amministrativa del Comune di Sassari risulta composta dai seguenti settori: Direzione generale; Polizia locale; Politiche finanziarie e tributarie; Politiche per il personale; Innovazione tecnologica e Smart City; Affari Generali, Protocollo e Notifiche; Politiche della casa; Diritti sociali, inclusione e pari opportunità; Politiche educative, giovanili, sportive e patrimoniali; Cultura e Turismo; Ambiente e Verde pubblico; Lavori pubblici e Manutenzione del patrimonio comunale; Infrastrutture della mobilità e Traffico; Edilizia privata, Attività produttive, Pianificazione territoriale e Paesaggio; Contratti pubblici e Servizi alla cittadinanza. Il prossimo passaggio, che sarà compiuto nel corso della prima seduta utile di giunta comunale, consiste nell’individuazione di un dirigente per ciascun ente. Un atto altrettanto importante, al quale il sindaco Mascia e la sua amministrazione arrivano dopo essersi confrontati con i diretti interessati e aver valutato insieme l’assetto più opportuno e funzionale rispetto agli obiettivi in campo.