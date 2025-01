S.A. 17:25 Famiglie a teatro a Sassari: due eventi “Famiglie a teatro” propone sabato 1 e domenica 2 febbraio due spettacoli imperdibili dedicati a diversi target di pubblico: Giovanna d´Arco e Tata Mari. Appuntamenti sabato e domenica 1 e 2 febbraio



SASSARI - Fine settimana ricco per “Famiglie a teatro” che propone sabato 1 e domenica 2 febbraio due spettacoli imperdibili dedicati a diversi target di pubblico. La storica stagione di teatro ragazzi giunta alla sua 35esima edizione è organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro, compagnia stabile riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ne sostiene l'attività assieme al Comune di Sassari, alla Regione Sardegna e alla Fondazione di Sardegna.



Sabato 1 febbraio alle 20,30 "La Botte e il Cilindro" porta in scena uno dei suoi ultimi successi dedicato alla figura leggendaria di Giovanna d’Arco, un’eroina senza tempo. Lo spettacolo, pensato per ragazzi e adulti dai 10 anni in su, esplora il coraggio e la resilienza di Giovanna, ponendo un parallelo con i drammi ancora attuali delle società contemporanee: dai femminicidi in Italia alla condizione delle donne in Afghanistan. Giovanna d’Arco è un simbolo universale, il cui sacrificio e lotta per la libertà risuonano nelle voci delle ragazze di oggi. Ad interpretare l’eroina francese sarà l’attrice Luisella Conti per la regia di Pier Paolo Conconi che ha curato anche la scrittura scenica e i testi del progetto. Direzione Musicale di Mario Chessa.



Direttamente dalla Liguria arriva domenica alle 18 "Tata Marì", uno spettacolo liberamente ispirato al celebre personaggio di Mary Poppins. Tata Marì è la tata perfetta che tutti vorremmo incontrare: con canti che evocano ricordi d’infanzia, avventure notturne sul ghiaccio e viaggi fantastici fino alla luna, incanta bambini e adulti. Un’esperienza magica dedicata ai più piccoli dai 4 ai 10 anni. regia di Annapaola Bardeloni supervisione alla scrittura di Annapaola Bardeloni con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta.



