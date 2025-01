S.A. 13:57 Fc Alghero attende in casa la capolista Campanedda Domenica, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, calcio di inizio alle ore 15, arriva la capolista del girone D di Prima Categoria, il Campanedda. Otto punti separano le due squadre



ALGHERO - La Fc Alghero ha la possibilità di riaprire il campionato. Domenica, al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, calcio di inizio alle ore 15, arriva la capolista del girone D di Prima Categoria, il Campanedda. Otto punti separano le due squadre e, in casa Fc Alghero, sono pronti a dare battaglia per cercare di bloccare la battistrada che sinora ha perso una sola volta. Campanedda che arriva ad Alghero con il miglior attacco (38 reti realizzate) e la miglior difesa (15 reti subite). Le ultime partite per la Fc Alghero non sono state fortunate. La squadra arriva da una pesante sconfitta rimediata a Oschiri.



Rispetto a domenica scorsa, tra le fila giallorosse ci sarà il ritorno di diversi giocatori assenti per squalifica o infortunio. Dopo quasi due mesi di assenza si rivedrà in campo il capitano Carlo Pintus, poi rientra anche l'esperto difensore Andrea Peana che ha recuperato dall'influenza, il centrocampista Alessandro Delias e l'attaccante Mattia Zappino, questi ultimi due assenti domenica scorsa per squalifica. Dunque, sarà senza dubbio un'altra squadra rispetto a quella vista nelle ultime giornate.



«Partita molto difficile – sottolinea il tecnico Peppone Salaris – sono certo che la mia squadra può battere chiunque in questa categoria, non abbiamo paura, ma certamente un gran rispetto del Campanedda. Loro sono primi e fino ad ora hanno dimostrato di essere i più bravi». Tra i giocatori più attesi il capitano Carlo Pintus che rientra dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi: «sono felice di poter tornare in campo. Sono stati due mesi difficili che mi hanno costretto a saltare diverse partite e da questa domenica posso tornare a dare una mano alla mia squadra, ai miei compagni. Ci aspetta la prima di tredici finali. Domenica affronteremo una squadra ben organizzata che, ad oggi, sta andando più forte delle altre. Scenderemo in campo per cercare i tre punti ad ogni costo. Vogliamo riaprire il campionato».



Nella foto: il capitano della Fc Alghero Carlo Pintus