Cor 18:11 Airport Carbon Accreditation per Sogeaal L’Aeroporto di Alghero conferma così il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e la transizione verso un futuro più sostenibile, riconoscendo quindi che il cambiamento climatico è una questione globale che richiede un’azione collettiva a livello di settore



ALGHERO – L’Aeroporto di Alghero ha raggiunto un ulteriore traguardo nel suo percorso di sostenibilità ambientale, ottenendo la certificazione al Livello 2 del programma “Airport Carbon Accreditation”, lo standard globale per la gestione e la riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dagli aeroporti. Il programma, promosso da ACI Europe – Airports Council International Europe, l’organizzazione che rappresenta gli aeroporti europei, consente agli aeroporti di valutare i progressi compiuti nella gestione della propria carbon footprint.



Il Livello 2 del programma “Airport Carbon Accreditation” è riservato agli aeroporti che, oltre a misurare le proprie emissioni di CO2, implementano un piano di riduzione a lungo termine e mostrano una gestione concreta delle proprie emissioni dirette. Questo livello certifica, quindi, un impegno concreto nella sostenibilità, evidenziando l’adozione di politiche ambientali che favoriscono la riduzione dell'impatto ecologico dell'infrastruttura aeroportuale.



«Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato, che rappresenta una tappa fondamentale nel nostro impegno verso la sostenibilità», ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Alghero. «La certificazione al Livello 2 testimonia il nostro continuo sforzo per ridurre le emissioni di CO2 e migliorare l’efficienza energetica. Siamo convinti che, attraverso azioni concrete, possiamo non solo ridurre l’impatto ambientale dell’aeroporto, ma anche dare un contributo significativo al territorio e alla comunità locale. Questo riconoscimento rafforza il nostro impegno a favore di un turismo sempre più responsabile e sostenibile».