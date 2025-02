S.A. 9:00 Alghero e Sassari ricordano le vittime delle Foibe A Fertilia le due città nel ricordo delle vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Commemorazioni organizzate dal Comitato 10 Febbraio con la partecipazione di autorità locali e nazionali



ALGHERO - Alghero e Sassari hanno reso omaggio alle vittime delle Foibe e agli esuli dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia con due cerimonie commemorative organizzate dal Comitato 10 Febbraio in occasione del Giorno del Ricordo. A Fertilia, storica località che accolse molti esuli giuliano-dalmati dopo la Seconda guerra mondiale, la commemorazione si è svolta alle 17:30 in Via Martiri delle Foibe, in un clima di raccoglimento e memoria. Ad aprire la cerimonia è stato Alessio Auriemma, rappresentante del Comitato 10 Febbraio, che ha introdotto l’evento ricordando il valore della memoria e l’importanza di mantenere viva la consapevolezza di questa tragedia nazionale.



A seguire, ha preso la parola il consigliere comunale Alessandro Cocco, che ha sottolineato la necessità di continuare a tramandare il ricordo delle Foibe e dell’esodo, affinché il sacrificio di migliaia di italiani non venga dimenticato. È poi intervenuto il consigliere comunale di Sassari Pietro Pedoni, che ha ribadito il dovere delle istituzioni nel custodire questa pagina di storia. Successivamente, è intervenuto Pino Cardi, tra i promotori dell’iniziativa algherese, che ha reso omaggio alla storia e al sacrificio delle comunità italiane costrette all’esodo. A concludere la cerimonia è stato nuovamente Alessio Auriemma, che ha letto la lettera commemorativa proposta dal Comitato 10 Febbraio e diffusa in tutta Italia, un messaggio di memoria e di impegno affinché le sofferenze degli esuli e delle vittime delle Foibe non vengano dimenticate. A Sassari, la commemorazione si è svolta con una partecipata fiaccolata, che ha preso il via da Via Martiri delle Foibe per concludersi in un parco di Via Marginesu, per il quale i promotori chiedono l’intitolazione a Norma Cossetto.



L’evento ha visto una significativa partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni, con la presenza della Deputata On. Barbara Polo, della Consigliera Regionale On. Francesca Masala, del sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e di una rappresentanza di consiglieri comunali di maggioranza e opposizione. La manifestazione ha sottolineato il valore trasversale del Giorno del Ricordo, un momento di memoria collettiva che va oltre ogni appartenenza politica. Dopo gli interventi del sindaco Mascia e dell’On. Polo, ha preso la parola Luca Babudieri del Comitato 10 Febbraio, che ha ricordato la tragedia delle Foibe e il dramma degli esuli, costretti non solo a lasciare le loro terre, ma anche ad affrontare l’ostilità e le difficoltà dell’accoglienza in molte parti d’Italia. Una sofferenza che, tuttavia, non si riscontrò in Sardegna, dove la comunità di Fertilia si distinse per l’accoglienza fraterna verso i profughi giuliano-dalmati. Le commemorazioni si sono concluse con l’impegno a non dimenticare mai una delle pagine più dolorose della storia nazionale.