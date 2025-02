S.A. 15:36 Alghero: obiettivo città hub dell´innovazione Incontro con la Fondazione Bruno Kessler a Porta Terra sullo sviluppo di strategie innovative per il contrasto al decremento demografico favorendo l’insediamento e lo sviluppo di attività scientifiche e produttive nei diversi ambiti



ALGHERO - Alghero guarda a una nuova prospettiva di sviluppo: integrare il proprio patrimonio naturalistico, storico, culturale, identitario, con l'intero sistema Nord Ovest della Sardegna per diventare città Hub dell'Innovazione. Università, Centro Ricerche di Porto Conte, Portualità, Camera di Commercio, aree industriali, sistema delle imprese, dovranno assumere un ruolo strategico, nella cornice “People Strategy” in cui le politiche strutturate a misura di famiglia saranno poste a sostegno dello sviluppo economico. L’amministrazione comunale punta a rendere il territorio più attrattivo per giovani, famiglie, ricercatori e professionisti attraverso il programma “People Strategy, attrattività territoriale e ricerca scientifica”. L’obiettivo è contrastare il calo demografico e contemporaneamente favorire lo sviluppo sociale ed economico. Alghero intende valorizzare le proprie risorse per attrarre nuovi residenti e investimenti, anche attraverso il rafforzamento delle politiche pensate per garantire il benessere familiare. La qualità della vita, le sue infrastrutture, un territorio ricco di bellezza a forte vocazione identitaria, rappresentano un punto di forza, un grande attrattore capace di favorire l’insediamento e lo sviluppo di attività scientifiche e produttive nei diversi ambiti.



Mercoledì a Porta Terra si è tenuto un incontro con la Fondazione Bruno Kessler, alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, coordinato dagli assessori Enrico Daga e Maria Grazia Salaris, alla presenza dell’Ass. Ornella Piras, e del vice sindaco Avv. Francesco Marinaro, dei dirigenti comunali e funzionari, del dirigente apicale della Rete Metropolitana del Nord Ovest Sardegna dott. Mariano Mariani, del coordinatore del Tavolo Istituzioni Parti Sociali per lo Sviluppo del Nord Ovest della Sardegna (TIPS) dott. Sergio Salis, dell’Amministratore Unico di Porto Conte Ricerche Dott. Gavino Sini accompagnato dalle Dott.sse Tonina Roggio e Daniela Pagnozzi, del dott. Michele Boella componente del gruppo tecnico Aerospace di Confindustria Nazionale, e dei referenti dell’ufficio politiche familiari Mauro e Filomena Ledda, alla presenza del delegato per la Sardegna del più importante player nel settore vendite on line nelle prenotazioni nell’ extra-ricettivo, dott. Massimo Cossu.



Nel corso dell’incontro è stata discussa la possibilità di un accordo tra il Comune di Alghero e la Fondazione Bruno Kessler, eccellenza europea, istituzione di ricerca multidisciplinare, specializzata nel campo della tecnologia, dell’innovazione, delle scienze umane e sociali, con l’obiettivo di sviluppare strategie innovative per il contrasto al decremento demografico e la valorizzare il capitale umano in una possibile alleanza con il nostro territorio. La collaborazione potrebbe tradursi in politiche concrete per la residenzialità, lo sviluppo economico sostenibile, la ricerca e innovazione e l’attrazione di nuovi modelli di investimento nella ricerca applicata che abbiano come comune denominatore la centralità della persona. A presentare l’analisi sul contesto e sulle opportunità di sviluppo rappresentate da una alleanza con la Sardegna, è stato Luciano Malfer, manager della Fondazione Bruno Kessler, che ha evidenziato il ruolo strategico delle politiche per il benessere familiare come leva per lo sviluppo economico e sociale.