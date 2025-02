Cor 12:38 Nuove piante nella pineta di Maria Pia A San Valentino l´amore per la natura vince, la Scuola Sacro Cuore mette a dimora nuove piante nella pineta di Maria Pia ad Alghero alla presenza dei Barracelli



ALGHERO - "Noi innamorati della natura", è questo il titolo dell’attività che i bambini e le bambine della scuola primaria Sacro Cuore di Alghero hanno voluto realizzare il 14 febbraio. Nella giornata di San Valentino, gli alunni hanno dedicato all’amore per la natura e, in particolare, per il sistema dunale di Maria Pia, un’iniziativa che si è tradotta in un’azione collettiva realizzata da più di 200 bambini e bambine grazie ad una iniziativa ideata dalla Scuola primaria di via Vittorio Emanuele con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Alghero e il Comando dei Barracelli guidati dal comandante Riccardo Paddeu.



Con il supporto scientifico della sezione sarda della Società Botanica Italiana e dei ricercatori dell’Università di Sassari impegnati nel progetto PNRR e.INS (Ecosistema Innovazione Sardegna) spoke 09 Ambiente WP5 Infrastrutture verdi, alla presenza dell'Assessore all'Ambiente Raniero Selva, gli alunni hanno messo a dimora diverse nuove piante, concesse gratuitamente dall’Agenzia regionale Forestas, nelle aree dunali più degradate dal calpestio estivo, dove la vegetazione spontanea fatica a ristabilirsi.



Con la guida delle loro insegnanti, gli alunni si sono fatti promotori di una vera e propria azione di cittadinanza attiva per il ripristino ambientale delle dune di Maria Pia con l’obiettivo non solo di produrre benessere alle dune ma anche quello di incrementare lo sviluppo di una forte coscienza ambientale ed ecologica verso le nuove generazioni. La scuola, con questa iniziativa pone un nuovo tassello al percorso educativo ormai consolidato legato all’educazione alla sostenibilità e di formazione di una cittadinanza attiva, critica e responsabile. Un impegno importante sul fronte dell’educazione ambientale che è stato reso possibile grazie alla Direzione Generale del Corpo Forestale di Sassari e al supporto dell’Assessorato alla tutela e valorizzazione ambientale del Comune di Alghero e dei Carabinieri Forestali di Sassari.