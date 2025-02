Cor 15:37 Mensa Sant’Agostino: c´è il progetto Documento di Indirizzo alla Programmazione per la nuova mensa scolastica nella scuola primaria e dell´infanzia "Sant´Agostino". 750 mila euro dal PNNR per l´opera da realizzarsi nel plesso scolastico di via Grazia Deledda



ALGHERO - L’importante partecipazione alle misure del PNNR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) del settembre scorso, produce risultati. La Giunta prosegue nel processo di riqualificazione delle strutture scolastiche cittadine. La misura sulla quale il Sindaco Raimondo Cacciotto ha dato priorità è infatti quella delle scuole, con un importante segnale di attenzione nei confronti della Scuola primaria e Infanzia “Sant’Agostino”, Istituto comprensivo n.3 di via Grazia Deledda. Il flusso finanziario intercettato è quello della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, che porta in dote la somma di 750 mila euro.



Nei giorni scorsi la Giunta, su proposta dell’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, ha approvato il DIP ( Documento di Indirizzo alla Progettazione) per i “Lavori di ampliamento per la realizzazione di una mensa scolastica nella scuola primaria e infanzia Sant’Agostino in via Grazia Deledda”. Il progetto riguarda l’estensione del plesso scolastico per la realizzazione di nuovi locali da adibire al servizio mensa, con nuovi spazi da ampliare ricadenti all’interno di aree di proprietà comunale adiacenti all’Istituto, per complessivi 312 mq. Allo stato attuale, infatti, il plesso scolastico è privo di un locale mensa e l’intervento progettuale vuole fornire un’area indispensabile per gli studenti. «L’obbiettivo – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto - è quello di migliorare la qualità della vita scolastica e garantire la dotazione di strutture adeguate allo svolgimento delle attività».



L’opera sarà caratterizzata da un volume in dislocato nel terreno pertinenziale adibito a giardino. La mensa ed i relativi spazi correlati, sono stati pensati tenendo conto del fabbisogno indicato dalla dirigenza scolastica inerente i commensali e dimensionato per consentire, se possibile, anche la non turnazione. «La soluzione progettuale prevista – spiega l’Assessore Marinaro - prevede l’accesso alla mensa dalla scuola ma anche dall’esterno, attraverso le aperture vetrate che consentiranno un’illuminazione e ventilazione naturale degli spazi». Secondo le tempistiche dettate dalla normativa, il progetto va ora verso la fase della fattibilità tecnica ed economica e verso l’elaborato definitivo. Seguirà assegnazione delle opere la cui conclusione è stabilita al 31/3/2026.