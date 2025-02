S.A. 9:36 Allo Spazio T la Stand-up Comedy Sardegna Sabato 22 febbraio secondo appuntamento della rassegna “ALt - fermate culturali alternative” con Stand-up Comedy Sardegna. Ad Alghero Albert Huliselan Canepa, Federica Seddaiu, Silvia Marinu e Manuel Soro



ALGHERO - Sabato 22 febbraio secondo appuntamento della rassegna “ALt - fermate culturali alternative” con Stand-up Comedy Sardegna. Alle ore 21 in via Kennedy 107 Ad Alghero Albert Huliselan Canepa, Federica Seddaiu, Silvia Marinu e Manuel Soro. Secondo appuntamento con la rassegna “ALt” negli spazi di via Kennedy ad Alghero, centro culturale e sede dello SpazioT. Stand-up Comedy Sardegna porta 4 comici sul palco del T, per una serata all’insegna di battute “one line” e monologhi con Albert Huliselan Canepa, Federica Seddaiu, Silvia Marinu e Manuel Soro. Albert Huliselan Canepa, stand-up comedian, autore del sito satirico Lercio e del programma tv Gialappashow. Il suo stile è il one-liner, fatto di battute spesso scorrette, slegate l’una dall’altra. Federica Seddaiu attrice diplomata Maestro in Teatro all'Accademia Silvio D'amico, da 9 anni vive felicemente in Sardegna.



Quando non è su un palco a dire cose allucinanti insegna teatro all'asilo nido. Ipocondriaca, amante degli spazi piccoli, serie tv, film e del letargo, Federica crede solo in due cose: tenere basse le aspettative e star wars. Silvia Marinu prova a fare tante cose nella sua vita: la figlia, la ballerina, l'attrice... e le fa tutte male. Facendone male un'altra finisce la collezione, quindi da circa tre anni si cimenta nella stand-up comedy, collaborando con Stand-up Comedy Sardegna. Manuel Soro comico, regista e artista visivo. Nell’idea dei suoi ideatori «Alt è una chiamata a fermarsi, a prendersi un tempo per assistere alla magia di uno spettacolo dal vivo, una pausa per condividere, ridere, riflettere, emozionarsi. Alt è il tasto del PC che attiva le funzioni alternative, ci mostra quello che non sempre vediamo, attiva piccoli super poteri misteriosi, nascosti, eppure davanti ai nostri occhi. Alt è un segnale che invita alla prudenza, a rallentare e guardare...meglio! Alt è l’urlo di una comunità contro le ingiustizie sociali, economiche, culturali, contro la guerra, le discriminazioni, le disparità a favore del dialogo, della condivisione. Alt o al T, il nome del nostro spazio ad Alghero. Un invito ad abitarlo, a incontrare artiste e artisti, a stare insieme, ad ascoltare e a parlarsi». Lo SpazioT è nato ad Alghero nel 2010 su iniziativa degli attori Maurizio Pulina e Chiara Murru, nel 2025 festeggia i suoi 15 anni di attività. In programma moltissime iniziative.