S.A. 18:44 Alghero: sprint su piscine comunali Sopralluogo dell´amministrazione comunale nei due impianti. Obiettivo riapertura per quello scoperto e verso l´affidamento della nuova progettazione per la struttura coperta, per valutare i costi e trovare le risorse



ALGHERO - Sopralluogo della III Commissione Consiliare presieduta dal consigliere Gianpiero Occhioni ieri presso la piscina comunale di Maria Pia, alla presenza dell’assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro e del dirigente Paolo Greco. Al centro dell’ispezione la piscina scoperta e quella coperta. Per quanto riguarda la prima, l’obbiettivo è quello di arrivare alla riapertura entro l’estate, previa definizione dei dettagli degli interventi necessari per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria da affidare a breve. Contestualmente agli interventi si procederà anche a lavori di manutenzione ordinaria della piscina coperta per preservare le opere fin qui realizzate.



Parallelamente si lavora per la predisposizione di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la definizione delle entità finanziarie funzionali al completamento dell’impianto. Il nuovo progetto dovrà superare le criticità rilevate nella precedente progettualità e tener conto delle modifiche apportate dal codice degli appalti alle nuove opere pubbliche. In particolare l’impianto natatorio dovrà avere caratteristiche di nzeb (Nearly Energy Zero Building - Edifici a Energia Quasi Zero).



«Il primo passo – spiega l’Assessore Francesco Marinaro - sarà quello di affidare la nuova progettazione per poter poi determinare in maniera precisa e compiuta il costo dell’opera. Il secondo step prevede poi il confronto sulle possibili soluzioni da adottare per finanziare il completamento dei lavori. L’attenzione è massima – sottolinea Marinaro - e la volontà fin dal nostro insediamento è stata quella di portare avanti tutte le attività finalizzate ad accelerare il procedimento ed ad arrivare alla migliore delle soluzioni».